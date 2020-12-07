غرفة عمليات القضاة: لا عوائق أمام المواطنين في مباشرة حقهم الدستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن غرفة عمليات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدرت اليوم بيانا، حول مجريات اليوم الأول في إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

أكد بيان النادي انتظام السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

وأوضح البيان أن جميع اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر التي تتضمنها المرحلة فتحت في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية دون رصد أية عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وشدد البيان على أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت على مدار اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.