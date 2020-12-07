نظر طعن 105 متهمين في "أحداث عابدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.
جاء تحديد الجلسة بعد قبول الطعون شكلا، وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.
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