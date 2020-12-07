شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يشيد بدور مركز التراث الطبيعي والحضاري في التوثيق الرقمي المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، بحضور قيادات المكتبة، كما تفقد «بوك شوب» الخاص بالمبنى، واطلع على الكتب التراثية والتاريخية الموجوده بالمكتبة.

وقال «الفقي» إن مركز توثيق التراث الطببعي والحضاري بمكتبة الإسكندرية يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري، مشيدا بالدور الذي يقدمه المركز من خلال توثيق التراث الطبيعي والحضاري.

ويقوم مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بدور هام وفريد في توثيق تراث مصر الحضاري بجوانبه المادية واللامادية، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية.

وساهم المركز على مدار ما يقارب العقدين من الزمن في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث عن طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المتخصصة المحلية والدولية ويحرص المركز على زيادة الوعي بالتراث الحضاري والطبيعي والهوية المصرية بالاستفادة من مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وأيضًا إلى بناء قدرات العاملين في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه.

وأنشأ المركز مجموعة من المعارض الرقمية وأنظمة العرض الحديثة، التي يقوم بتوظيفها لزيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي بأهمية التراث والحضارة المصرية عبر كافة العصور والأزمنة، مستهدفًا في ذلك الحفاظ على الهوية المصرية.

ويعتبر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وتم إنشاءه بموجب قرار جمهوري رقم 360 لسنة 2002.

و لدى المركز عدة معارض ومنها معرض للمشروعات وله بعض الإصدارات المطبوعة من كتب وأسطوانات وقد فاز المركز بعدة جوائز إقليمية وعالمية.

ويسعى المركز جاهدًا، باعتباره تابعًا لمكتبة الإسكندرية، إلى توثيق وإدارة ونشر المعرفة بتراث مصر الحضاري والطبيعي من خلال ابتكار واستخدام تكنولوجيات جديدة.