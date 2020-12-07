شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث نقل المنفذ الجمركي بحي الإمارات إلى موقع جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خطة العمل والخطوات التنفيذية لنقل المنفذ الجمركي بحي الإمارات إلى موقع جديد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وقيادات أمن محور قناة السويس والجمارك ورؤساء أحياء الضواحي والجنوب. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشييد المنفذ في موقعة الجديد بمستوي متميز أسوة بما تم بمنفذ الجميل الجديد والنصر. وقال المحافظ إن الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي يحقق الإنسيابية وسيولة حركة المرور، ولاسيما بأنه سيكون المنفذ المواجه للميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو . وأضاف اللواء عادل الغضبان، إن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها، كما حققت الإنسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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