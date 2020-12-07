شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استعداد المحافظات لأي تغييرات في الطقس أثناء الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الإثنين، غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية وهي القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.

وأكد «شعراوي» انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات المشار إليها، ولم تحدث أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية في جميع اللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن المحليات على الحياد تماما في العملية الانتخابية ولا انحياز لأي مرشح، وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات.

وشدد أنه على مدار اليوم وغدا يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابي، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من كافة الخبرات التي تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها في التغلب على أية معوقات.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تفقده لغرفة العمليات، إن المحافظات مستعده تماما لأي تغييرات في الحالة الجوية أثناء الانتخابات، موضحا أن ادارات الازمات في المحافظات ال13 تتابع على مدار الساعة أي تغيير مناخى يتعرض له الناخبون.

وأضاف أن المحافظات راعت في اعداد اللجان الانتخابية توفير مظلات للوقاية في حالة التعرض للامطار، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى انه تم توجيه المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أي عقبات خاصة مع قيام المحافظات ايضا في نفس التوقيت بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مما يمثل مجهودا اضافيا على المحافظات.