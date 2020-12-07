شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات القضاة»: لا عوائق أمام المواطنين في مباشرة حقهم الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن غرفة عمليات النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تتابع مجريات اليوم الأول في إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد بيان النادي انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

وأوضح البيان أن جميع اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر التي تتضمنها المرحلة فتحت في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية دون رصد أي عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وشدد النادي على أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية، خلال عملية التصويت على مدار اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.