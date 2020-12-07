شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش يقدم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم هيثم غباشي، سفير مصر في دكا، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية «MD. Abdul Hamid».

وأعرب رئيس بنجلاديش عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها المتميزة مع مصر، والتي كانت أول دولة عربية وإسلامية تعترف ببنجلاديش في عام 1974، مُلقياً الضوء على زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى بلاده، ومعربًا عن التقدير لما قدمته مصر من دعم لبنجلاديش، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، قام السفير المصري بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس والشعب البنجلاديشي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي لا سيما دفع التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المُتبادلة بين البلدين.