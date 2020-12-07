شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يشهد فعاليات قوافل التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، فعاليات قافلة التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين فى مجال جماعات النشاط خدمة الفرد للوقاية من التدخين والإدمان.

وأكد القبيصى على الدور البارز والحيوى الذى يلعبه الأخصائى الاجتماعى داخل المدرسة، ولأنه شخص مميز لابد أن يكون عمله كذلك مميز ، والمدرسة الجيدة عنوانها أخصائى اجتماعى متميز، خاصة فى ظل تعامله الدائم والمباشر مع الطلاب.

واشار الي أهمية أن يقوم الأخصائيين بتطبيق مبادرة (كن إيجابيًا) التى تتناول القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والعدل ...إلخ، بهدف غرسها فى نفوس أبنائنا الطلاب، ويمكن تطبيق هذه المبادرة من خلال مطويات و كلمة فى الإذاعة المدرسية و شخصية تتصف بهذه القيمة و مسرحية و صحيفة حائط و مسابقة بحثية بحيث تهدف هذه الأعمال إلى تربية أبنائنا على اخلاقياتنا وقيمنا، فلابد من غرس القيم الإيجابية فى نفوس طلابنا.

وخلال كلمتها أعربت إيمان حسن عن سعادتها بنجاح المهرجان الكشفى لأبناء النوبة الذى انطلق أمس بقرى غرب أسوان، وأكدت على أهمية الأنشطة التربوية ودورها فى بناء شخصية الطالب، وأهمية الأخصائى الاجتماعى داخل المدرسة باعتباره دينامو المدرسة لذلك يقع عليه العبء الأكبر، مؤكدة أنه إذا صلح الأخصائى الاجتماعى صلحت العملية التعليمية داخل المدرسة.

جدير بالذكر أن أعمال القافلة تستمر فى الفترة من الأحد 6 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر الجارى، وتستهدف رفع التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين بما يعمل على خدمة مجال عملهم، من خلال محاضرات وورش عمل عن جماعات النشاط ودورها فى الوقت الراهن للأخصائيين، أهمية خدمة الفرد، محاضرة عن الوقاية من التدخين والمخدرات.