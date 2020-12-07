شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العنصرية أثّرت سلبًا على صحة الأمريكيين من أصل أفريقي في ظل «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كيف تؤثر العنصرية على صحة الأمريكيين من أصل إفريقي؟ سؤال أجابت عنه دراسة أمريكية أجريت على مدى 25 عامًا.

الدكتورة سييرا كارتر، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بجامعة جورجيا الأمريكية، استعرضت جوانب الدراسة الكبرى في مقال لها نشره موقع كونفيرسيشن الأمريكي الأكاديمية وأعادت صحيفة الجارديان نشره اليوم الإثنين، قائلة إن الضغط العصبي الناجم عن ممارسات العنصرية ينهك ويمزق الجسد، فهو يتسلل حرفيا أسفل الجلد كي يؤثر على صحة الأمريكيين من أصل إفريقي.

وأضافت أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصلت في 2019 إلى أن العنصرية تترك أثرا عميقا على صحة الأطفال والبالغين والراشدين وأسرهم.

وتابعت: «أنا جزء من فريق البحث العلمي الذي ظل يتابع ما يزيد على 800 أسرة أمريكية من أصل إفريقي قرابة 25 عاما، ووجدنا أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات عالية من التمييز العنصري عندما كانوا في مرحلة المراهقة، حيث عانوا من مستويات عالية من الاكتئاب في العشرينيات من أعمارهم مقارنة بمن لم يمارس التمييز ضدهم».

وأكدت أن هذا المعدل المرتفع من الاكتئاب، بدوره ظهر في عينات الدم، والتي ظهرت في عينات الدم التي كشفت معدلا متسارعا في التقدم بالسن على مستوى خلايا الجسم.

وقالت: «دراستنا ليست الأولى التي تكشف عن عيش الأمريكان من أصل إفريقي لحياة أكثر مرضا وأنهم يموتون أصغر سنا من الجماعات العرقية والعنصرية، فالتعرض لتجربة الضغط العصبي المتراكم والمستمر بسبب العنصرية على مدى حياة الفرد، يمكن أن تنهك الجسد وتنال منه وتؤثر على الصحة».

وأكدت أن النتائج تلقي الضوء على الضغط العصبي الناتج عن ممارسة العنصرية، خاصة في مقتبل العمر، والذي يؤثر على الصحة النفسية والجسدية على نحو متفاوت بين الأمريكيين من أصل إفريقي.

وأشارت إلى أن كوفيد 19 وُصف بأنه وباء ضغط عصبي يؤثر على السكان السُمر والذين تضرروا على نحو غير متناسب بسبب عوامل مثل الفقر والبطالة وعدم توافر الرعاية الصحية.

واستدركت بأنهم وجدوا أن فئات أقل عمرا بدا عليهم التقدم في السن على المستوى الخلوي داخل أجسادهم، لافتة إلى أن الباحثين قاموا بجمع البيانات التي تشمل استطلاعات حول تجاربهم الخاصة بالتعرض للتميز العنصري وأعراض الاكتئاب، وذلك كل عامين أو ثلاثة، قائلة: إن دراستنا تثبت مدى أهمية التفكير في الربط بين مشكلات الصحة البدنية والنفسية.

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