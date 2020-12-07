شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض الباطنة: أسهل شيء في الدين الإسلامي هو الصلاة والصوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، استشاري امراض الباطنة بالقصر العيني، إن أسهل شيء في الدين الإسلامي هو الصلاة والصوم، متابعًا: «مش مشكلة خالص إني أقتطع من وقتي 10 دقائق عشان أصلي الظهر، لكني المعاملات هي الاصعب على الإطلاق».

وتابع «موافي»، خلال لقائه ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة «cbc»، مساء الأحد، أنه يُعزم بصورة كبيرة في الافراح، ولكنه لا يذهب في الكثير من الأفراح بسبب الدوشة، متابعًا: «لما بروح الفرح بببارك للعروسة والعريس وبعمل الواجب وبمشي».

ولفت إلى أن هناك كارثة الآن في المجتمع وهي تعامل الرجل بمنطق انه ذكر، مشددًا على ضرورة عدم مساعدة الآباء لأبنائهم بعد الزواج، لكي يحترم من زوجته بعد الزواج، يكون أقدر على حماية منزل الزوجية.