شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يُعلن الانتهاء من قوائم انتظار جراحات الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، انتهاء مستشفى السويس العام من إجراء كل عمليات جراحات الأورام الموجوده بقوائم الانتظار، مشيرا إلى اقتراب الوصول لإنهاء جراحات العظام والرمد الموجودة بقوائم الانتظار.
يأتى هذا ضمن إستمرار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار بالتخصصات كافه.
ووجه البرعى الشكر للفريق الطبي القائم على إنهاء قوائم الانتظار، مشيدا بما تم تقديمه خلال الفترة الماضية.
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