شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الطقس.. فيديو تفاعلى لهيئة الأرصاد يكشف تنبؤ حالة الجو لمدة 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من غدا الثلاثاء، وكشفت من خلال هذا الفيديو عن أخبار الطقس حتى الأحد المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بنى سويف والفيوم والمنيا.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.