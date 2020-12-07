شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" يرد على مواطن اشتكى من إصدار فواتير كهرباء بأقل من استهلاكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شكوى من أحد المواطنين يتضرر من تراكم المديونيات عليه بسبب اصدار فواتير استهلاك الكهرباء بأقل من الاستهلاك الشهرى مما أدى إلى وجود تراكم 900 ك.و.س.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه

بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو فى حقها تبين ما يلي:-

-تم إصدار فواتير شهر يوليو الماضى بكمية 47 ك.و.س، وشهر أغسطس الماضى بكمية 100 ك.و.س، وشهر سبتمبر الماضى بكمية 111 ك.و.س.

- تم رصد القراءة الحالية للعداد محل الشكوى على قراءة 26053 ك.و.س بكمية تراكم 977 ك.و.س تم رصدها بدورة نوفمبر الماضى وتشريحها على أشهر التراكم الفعلية (3 شهور).

-وتم التنبيه على ضرورة متابعة قراءة العداد وتسجيلها بانتظام للمشترك.

وأضاف الجهاز أن هذه الاستجابة السريعة من تاتى حرصًا وتقديرًا لحق المواطن فى المحاسبة الصحيحة على ما يتم تسجيله بالعداد.