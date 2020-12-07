شكرا لقرائتكم خبر عن "متى تُصبح ممارسة اليوجا حرام؟".. دار الإفتاء توضح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بثا مباشرًا للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل ممارسة اليوجا حرام؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، : قائلا: الحركات نفسها ليست حرام، إنما الحرام فى الفلسفات، بمعنى أن شخص ينفذ حركات ما يثبت أعصابه وعضلاته على أشكال معينة، فهذا جائز، بينما إذا دخلت تلك الحركات فى أيدولوجية محددة أو لسبب غير شرعى، أو عقيدة فاسدة، وقتها نقول أنه فى حالة ارتباط تلك الرياضة فى ذهن من يمارسها بالأيدولوجية الفاسدة والفلسفة المخالفة للشرائع أصبحت لا تجوز.

وأضاف: فى التصوف يمارسون بعض العادات فى الخلوة أو الصمت، يستمر لفترات طويلة دون الحديث مع أحد، أو الجلوس لفترة دون ثنى ظهره، للتدريب على عدم طاعة النفس فى كل شئ، وعبادة الله، وهذا يجوز، أما اليوجا إذا كانت للرياضة وتقوية الأعصاب وإطالة النفس وعدم الإلتفات للناس فهذا يجوز، أما إذا كانت حركات تنفيذا لفلسفة مخالفة للعقيدة فهذا لا يجوز.