شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لاستلام شريحة الإنترنت لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى شريحة الانترنت استعدادا للامتحانات التجريبية التى تعقد 15 ديسمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستندات المطلوبة لتسليم شريحة التابلت لطلاب أولى ثانوى، وعبارة عن صورة شهادة الرقم القومي صورة بطاقة ولي الامر والتوقيع على إقرار الإستلام، موضحة أنه يجب على المدارس توجيه الطلاب باستلام شريحة التابلت وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للشركة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوى حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

ستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.

ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

إن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.

سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.