شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للقومى للسكان بدمياط تكشف مخاطر الزواج المبكر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للسكان فرع دمياط، اليوم الإثنين، ندوة توعوية لطلاب الفرقة الثانية كلية الآداب قسم اجتماع، حول خطورة "الزواج المبكر وآثاره السلبية"، وذلك فى إطار أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2015 -2030، التى تعمل على الارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من خلال تحسين صحة الأم والطفل.

تناولت الندوة التعريف بالزواج المبكر، وكيف أنه يعد انتهاكاً لحقوق الفتاة، ومنها الحق فى التعليم والحق فى تنمية القدرات والاختيار الواعى لشريك الحياة دون إجبار، إضافة إلى الحق فى ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقة أسرية سوية.

كما تناولت الندوة التأثير الصحي والنفسي للزواج المبكر علي الفتاة والمجتمع، وأنه سبب من أسباب المشكلة السكانية فى مصر، وكيف يؤدى هذا الزواج إلى حرمان الفتاة من طفولتها ومن حقها فى الحصول القدر الكافى من التعليم، ومن ثم تكون أكثر عرضة للعنف الأسرى ولمخاطر الحمل والولادة فى سن صغيرة، بالإضافة إلى تأثيره على فرص الفتيات فى العمل وتمكينها اقتصاديا، بما يحقق لها الاستقلال والتوازن فى أسرتها ويحرمها من التمتع بمستوى معيشى مقبول.