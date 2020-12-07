شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بشقة سكنية بالبساتين وإنقاذ سيدة مسنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بشقة سكنية بعمارة الهدى مساكن العرايس بجوار مدرسة أسماء بنت أبى بكر بصقر قريش بالبساتين، جنوب القاهرة، دون إصابات، وتم إنقاذ سيدة مسنة، تحت إشراف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حيث تم قطع الغاز والمرافق عن الوحدة وتنفيذ عملية التبريد.

وفى السياق تشدد إدارة الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.