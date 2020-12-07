شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تداعب طفلة خلال احتفالية الوزارة باليوم العالمى للتطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى طفلة إحدى المتطوعات لدى الصندوق خلال تكريم والدى الطفلة، ضمن المتطوعين الذين يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية حول أضرار الإدمان ومكافحة تعاطى المخدرات، وقامت الوزيرة بحمل الطفلة التى ظهرت، وهى ترتدى ملابس المتطوعين، عليها شعار حملة صندوق مكافحة الإدمان "أنت أقوى من المخدرات".

جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمناسبة اليوم العالمى للتطوع، تحت شعار "التطوع.. أسلوب حياة" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت عن إطلاق نتائج أول دراسة تحليلية عن محددات وآفاق وتحديات العمل التطوعي؛ تم إجراؤها على 3 آلاف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى (26 محافظة) كعينة ممثلة لمتطوعى الصندوق البالغ عددهم (30 ألف شاب وفتاة؛ ورصد من خلال الدراسة عن قرب عن واقع ودوافع ومكتسبات وتحديات العمل التطوعي، وكذلك مُقترحات وتوصيات المتطوعين لدفع عجلة العمل التطوعي من واقع ممارساتهم التطوعية العلمية الثرية، لافتة إلى أن هذه التوصيات نضعها نصب أعيننا وستدخل حيز التنفيذ، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عازمة فى الفترة القادمة على تعظيم الاستفادة من المتطوعين بمختلف القضايا باعتبارهم أحد أهم مواردها البشرية، ووجهت الوزيرة رسالة للمتطوعين مفادها أنكم (القلب النابض لبرامج الوزارة المختلفة وقاطرة الوعي والمعرفة التي نستند إليها في ترسيخ القيم والرسائل الاجتماعية الإيجابية).