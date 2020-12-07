شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: نقل كلية التمريض من السد العالي الي اسوان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه سيتم نقل كلية التمريض بالجامعة، من مقرها بالسد العالي إلى الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، فور الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، حيث تضم 8 أقسام وهي تمريض باطني، جراحة ونساء وتوليد وأطفال ومسنين وصحة عامة وإدارة مستشفيات ونفسي، وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبها 8 معامل بمختلف الأقسام لخدمة الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

وأضافت الدكتورة أمل محمد داود، عميد الكلية، أنه يوجد بالكلية وحدة قياس وتقويم للطلاب ووحدة تصحيح إلكتروني ومركز تدريب للتعليم المستمر لخدمة المجتمع والتمريض بالمستشفي الجامعي.

وأوضحت داود أنه سيتم المقابلات الشخصية من غد الثلاثاء بعد الانتهاء من إجراء اختبارات اللغة والسمات الشخصية، وسيتم الإعلان عن قوائم الأسماء من خلال موقع الكلية الإلكتروني.