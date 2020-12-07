شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشيد بمشاركة العاملين بالقطاع الصحي في جولة «إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بحرص ووعي العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة وبديوان عام المديرية، وبالإدارات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالمشاركة في التصويت الانتخابي من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، منذ الساعات الأولي من انطلاق اليوم الأول لجولة الإعادة باللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة.

وحرص العاملون بالقطاع الصحي بالمحافظة على المشاركة والتعبير عن رأيهم وسط إحساسهم بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن، كما تم تنظيم مسيرات مختلفة من العاملين بالوحدات الصحية والإدارات والمستشفيات بالمحافظة، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب مسؤولية على كل مواطن القيام به لاستكمال الحياة النيابية، وترسيخا للديمقراطية، وضماناً لأمن واستقرار البلاد.

وأكد وكيل الوزارة أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب تعد واجبا وطنيا على الجميع، وأن هذه المشاركات تجسد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب وإعادة بناء مصرنا الجديدة، والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

في سياق متصل، شدد «مسعود» على مديري الإدارات الصحية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العملية الانتخابية، والتأكد من التطهير والتعقيم الجيد للجان الانتخابية، وقياس درجات الحرارة للناخبين قبل الدخول للاقتراع، مع متابعة تواجد القوى البشرية اللازمة للتأمين الطبي للانتخابات.