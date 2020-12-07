شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 30% من المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن انفراد الجامعة بتخفيض 30% من المصروفات الدراسية لجميع الطلاب الوافدين بجميع البرامج خلال العام الدراسي الجاري، و50% لبرنامج الجراحة بكلية الطب البشري بنظام الساعات المعتمدة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام نصار منسق إدارة الوافدين، والمستشار المالي والقانوني، وأمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، في ضوء دراسة مقارنة للمصروفات الدراسية بالدول المجاورة.

كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية منها زيادة سرعة الإنترنت بالإدارة، وكافة التسهيلات المقدمة للطلاب لضمان تقديم مستوى متقدم من الخدمة التعليمية.