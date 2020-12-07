شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: المواطنون راضون عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة والذى بدأ العمل به بداية من شهر ديسمبر الحالى، لا يوجد بها سوى استثناء واحد، في حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد فيتم في هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية واتخاذ القرار المناسب.

وقال الوزير، خلال تفقده غرفة عمليات التنمية المحلية لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، الإثنين، إنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الأمور بشكل أفضل حتى تم الوصول للمواعيد التي تم الإعلان عنها، موضحًا أن هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل.

وأشار «شعراوي» إلى رضا الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين.