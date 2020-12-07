شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات: شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمشاركة الفعالة للمرأة الشرقاوية في الساعات الأولى لانتخابات اليوم الأول لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، وحرصها الشديد على ممارسة حقها الدستوري والإدلاء بصوتها في اللجان الإنتخابية، لتبعث رسالة للعالم مفادها أن المرأة المصرية شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن ،وتشارك في استكمال مؤسساته الدستورية للمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية والبناء، والمساهمة في دفع عجلة الاستقرار والتنمية في ربوع الوطن.

وقال المحافظ: أراهن على وعى المرأة المصرية في المشاركة بكثافة والإدلاء بصوتها في الإنتخابات، فهى من غيرت موازين القوى في المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التي مرت بها البلاد.

ودعا محافظ الشرقية الجميع للنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان للتعبير عن آمالهم وتلبيه طموحاتهم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن الفرع حرص على توعية السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بأهمية المشاركة في الإنتخابات البرلمانية ،وذلك من خلال تنظيم لقاءات وعقد ندوات تثقيفية تجوب المراكز والقرى، لتخرج السيدات اليوم للإصطفاف أمام اللجان الإنتخابية، وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في العملية الإنتخابية.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه من المقرر أن تشهد اللجان الإنتخابية توافداً من السيدات والفتيات على مدار اليوم للمشاركة في الإنتخابات، إيماناً منهن بتعزيز وترسيخ قيم الديموقراطية والمشاركة في بناء الوطن.