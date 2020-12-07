شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: المشاركة في الانتخابات تعكس وعي الشعب في بناء وتنمية الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تُعد واجباً وطنياً وحقاً من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وكذلك الحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الإثنين، للجنة الانتخابية بمدرسة بلبيس الرسمية للغات بمدينة بلبيس، والتي تضم 3 لجان فرعية، بحضور على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، للاطمئنان على سير انتظام اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

واطمأن المحافظ على جاهزية أماكن انتظار المشاركين في انتخابات مجلس النواب من كبار السن وذوي الهمم، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية حفاظاً على سلامة الجميع .

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية للخروج بها في صورة حضارية مشرفه تليق بمحافظة الشرقية، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، تطبيقاً لمبدأ النزاهة والحياد الكامل .

ناشد المحافظ المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع واختيار من يريدون، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب وحرصه على المشاركة في بناء وتنمية وطنه.