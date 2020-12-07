«العليا لمكافحة الفساد»: حرصنا على تفعيل دور منظمات العمل الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخالص التهاني القلبية والشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية رئيسا وأفرادا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وأشادت اللجنة، بالدور الذي قامت وتقوم به هيئة الرقابة الإدارية، في اقتلاع جذور الفساد، والقضاء على البؤر الفاسدة، فضلا عن الدور الذي تقوم به الهيئة في التعريف والتوعية بالفساد وأسبابه، وأنواعه، والآثار المترتبة عليه وكيفية الوقاية ومكافحته.

وقد تم تشكيل اللجنة بتاريخ 28/6/2017 برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضوية عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات العمل الأهلي.

وقد تم تشكيل لجان إقليمية منبثقة من اللجنة العليا بجميع المحافظات برئاسة رئيس الاتحاد الإقليمي، وضمت في عضويتها مدير المديرية وعدد من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.

وحرصت اللجنة على تفعيل الهدف العاشر من الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014-2018 والخاص بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال الارتقاء بمستوي أداء اجهزة المنظمات الأهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتقدم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد.

ونظرا لأن الفساد لا يمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها، فقد بادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والذي ضمت تسعة أهداف منها الهدف السابع والخاص بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته والهدف التاسع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

وبادرت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بتنفيذ عدد من الاجراءات التنفيذية، ومنها تطوير برامج بخطورة الفساد، ودور المواطنين في مكافحته، وإطلاق مبادرات لمنع ومكافحة الفساد، ولعل من أهم الانجازات التي تحققت خلال عام 2019 هو صدور القانون 149 لسنة 2019 قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي حرص في مواده على الزام الجمعيات بالشفافية والعلانية والافصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واسماء أعضائها وميزانياتها السنوية، واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدي الجمعية لائحة داخلية وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي .

وإيمانا من الدولة بأهمية دور منظمات العمل الأهلي في التصدي ومكافحة الفساد، فقد تم ضم ممثلين من اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي في اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأعلنت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، إصرارها على المضي في تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من اجل الوصول إلى وطن بلا فساد.