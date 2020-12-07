شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو «الأقصر الدولي للتصوير» يواصلون إنتاج لوحاتهم الإبداعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفنانون المشاركون في ملتقي الأقصر الدولي للتصوير (الدورة الثالثة عشر) والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتي الخميس 17 ديسمبر، إنتاج الأعمال الفنية المستلهمة من جمال المناطق الأثرية والسياحية ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة، التي تتاخم حضن الجبل، بالبر الغربى.

وافترش الفنانون الأرض، أمام نهر النيل والمناظر الطبيعية المعابد، ومقاير الأقصر الغنية بالألوان والنقوشات بألوانها الزاهية، بلوحاتهم للتعبير عن أفكارهم في هذه اللوحات المستلهمة من هذه المناظر.

يشارك في الدورة الـ 13 من الملتقي الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية). كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبوالعزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبدالجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.

فنانو الاقصر يواصلون انتاج اللوحات الإبداعية

فنانو الاقصر يواصلون انتاج اللوحات الإبداعية