شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» بالمنيا يعقد دورة تدريبية لدمج رجال الدين بقضايا العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الدورة التدريبية الثانية لعدد 14 من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بهدف إدماج الرجال في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة بمشروع( معا) للقضاء على ختان الإناث، والذي تنفذه هيئة كير الدولية في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان .

قالت الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر الفرع، تناول التدريب العنف ضد المرأة وأنواعه وأسبابه وتأثيره على كل من الرجل والمرأة، وبدائله، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والمعروفة باسم ختان الإناث من منظورها الديني والطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني، وإبراز أهمية دور رجال الدين في دعم المرأة في مواجهة العنف الذي يمارس ضدها .

جدير بالذكر أن الدورتين الأولي، والثانية، جاءت في إطار تنفيذ خطة التعاون المشترك بين المجلس، وهيئة كير الدولية، في مصر للاحتفال بالـ 16 يوما البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة .

قومي المراه بالمنيا