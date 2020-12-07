محافظ المنيا يُسلّم 98 شيكًا للأسر الأكثر احتياجًا لتنمية المشروعات الصغيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الإثنين، 98 شيكًا للفئات والأسر الأكثر احتياجًا بعدد من القرى، لتنمية المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولي، مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة، في إطار الدور المجتمعي الذي تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة، الإثنين، بحضور ربيع عبدالجليل، مدير فرع جمعية الأورمان، وأشرف منير، ممثل بنك القاهرة، لبدء مشروع صغير مساهمة من الجمعية في تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
أكد المحافظ أن مؤسسات المجتمع المدني لها دورًا داعمًا ومساندًا لخدمة المواطن على أرض المحافظة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، لتحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، ومشيداً بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.
وقال مدير فرع جمعية الأورمان إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
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