شكرا لقرائتكم خبر عن إيجار الدراجة بضمان البطاقة.. «مهندسو الإسكندرية» تشارك فى ماراثون «معا ضد الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك نقابة المهندسين بالإسكندرية في مارثون للدرجات تحت شعار «معا ضد الفساد».

يقام المارثون بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية بالاسكندرية.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية ان المارثون ينطلق يوم الأربعاء المقبل الساعة السابعة صباحا من أمام مبنى الرقابة الإدارية بسموحة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتحت شعار«معا ضد الفساد» واستمرارا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «رياضتك دراجتك.

و أشار «سعودى» إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سيعطيان إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس لجميع المحافظات.

و من جانبه قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن المارثون يأتى في إطار التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة لتشجيع المهندسين على ممارسة الرياضة .

واضاف «كريم» أن الاشتراك مجانى للمهندسين وأسرهم موضحا أنه يمكن المهندس ارسال صور البطاقة والكارنية لتأجير دراجة على رقم الواتس اب الخاص باللجنة الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن النقابة حريصة على التعاون المستمر مع المؤسسات المختلفة لإشراك المهندسين في كافة الأنشطة وتوفير لهم الخدمات اللازمة.