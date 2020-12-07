شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس «إهناسيا» لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل موظفو الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، بالمحاسب يحيى ياسين، رئيس المركز، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة عمله كرئيس للوحدة المحلية ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير مدينة وقرى مركز إهناسيا.

حضر الإحتفالية كل من: النائبين «علي بدر، وسامي توفيق» عضوى مجلس النواب عن مركز ومدينة إهناسيا، واللواء محمد كساب، نائب الدائرة السابق، ومحمود المغربي، مدير مكتب محافظ بني سويف، و«نشأت معبدوعلي حماد وعلاء الصغير» نواب رئيس المدينة، ومحمود فهيم، نقيب المعلمين، وعددًا من مديري الإدارات والتنفيذيين والقيادات الطبيعية بالمركز.

وأشاد الحضور في كلماتهم بفترة عمل رئيس مدينة إهناسيا، مؤكدين على أنه لم يدخر جهدا في خدمة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة إهناسيا، خاصة خلال فترة الظروف الصعبة التي مرت بها كافة المحافظات، والتي بدأت بالعاصفة الرعدية التي شهدتها المحافظة الشتاء الماضي، وأعقبها اجراءات مجابهة جائحة كورونا.

وأكد الحضور في كلماتهم، أن رئيس المدينة لم يدخر جهداً في تطوير الخدمات للمواطنين بقرى المركز، نتيجة عمله الدؤوب وزياراتاه المتكررة لقرى المركز، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجههم، متمنيين له دوام التوفيق في حياته المقبله.

وأعرب كلمته أكد «يحيى ياسين» رئيس مركز ومدينة إهناسيا، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أنه حّرص خلال على الارتقاء بالعمل داخل الوحدة المحلية والقروية، معربًا عن شكره وتقديره لكل من سعى لتكريمه من زملاء العمل، وكذلك كل من حضر حفل تكريمه، مؤكدًا أنه سيظل يعتز بفترة عمله بإهناسيا، متمنيًا مزيد من التقدم والرقي لمركز ومدينة إهناسيا.