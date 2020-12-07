جامعة جنوب الوادى تنظم ندوة بعنوان «الموجة الثانية لفيروس كورونا.. التداعيات والحلول»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب بقنا ندوة توعوية بعنوان " الموجة الثانية لفيروس كورونا التداعيات والحلول "

أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على تنظيم هذه الندوة وذلك لتوعية كافة منتسبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين والطلاب بالموجة الثانية لفيروس كورونا ومعرفة الاجراءات الاحترازية المتبعة عن خطر الإصابة بالمرض أو تقليل فرص الإصابة وهذا دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة

وأشاد الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بجهود الدولة فى مكافحة وباء كورونا والتى كانت على قدر المسئولية فى مجابهة هذا المرض وأيضاً أشاد بجهود الجامعة فى التصدي لفيروس كورونا وأيضاً مكافحة المرض بفتح أبواب المستشفيات الجامعية للمصابين بالمرض وتقديم العلاج

وأثنى الدكتور على ربيع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجهود الجامعة فى دعم كافة الأنشطة الطلابية والحرص على تنوعها مؤكدا أن هذه الندوة جاءت تلبية للطلبات العديدة من كليات الجامعة واداراتها فكانت هذه الندوة لتحقيق الاستفادة لكافة اعضاء مجتمع الجامعة

وأشار الدكتور علاء رشاد رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب الى المستجدات فيما يخص تطورات الفيروس من الاعداد والاحصاءات الجديدة ومدلولها الإحصائي على المستوى المحلى والعالمى مشيرا الى طرق العلاج الحديثة والاعراض الى جانب كيفية التشخيص والوقاية

وفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين جمهور الحاضرين والمحاضرين فى الندوة حيث أجيب على كافة الاسئلة المتعلقة بكيفية الاصابة وانتقال العدوى وطرق الوقاية

شهد الندوة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة وحشد كبير من طلاب كليات الجامعة

ندوة عن الموجه الثانية لكورونا بجامعة جنوب الوادى