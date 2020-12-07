الفريق أول محمد زكي يلتقى عددا من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

وبحسب بيان، بدأ اللقاء بعرضاً تقديمياً عن التطوير والتحديث في المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية، وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيداً بالدعم الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظراً لطبيعة عملهم الخاصة التي تتطلب إعداد فرد مقاتل ذو مواصفات قتالية عالية يستطيع من خلالها أن يؤدي مهامه بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكداً تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذي يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وأدار حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم وإستفساراتهم في مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بإعتبارهم أحد عناصر القوات المسحة التي تحمي الوطن وتصون مقدساته.

وأكد مقاتلوا القوات الخاصة على استعدادهم التام لتنفيذ كافة المهام وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم من أجل رفعة الوطن.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.