الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة: للتيسير على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين في استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها.
وفي بيان اليوم، أوضح شعراوي أنه يجري حاليا إجراء مزيد من التيسيرات في إصدار التراخيص، وستكون الرخصة مميكنة.
وأضاف: "نريد عمرانا منضبطا في الفترة القادمة؛ لاستعادة الشكل الحضاري الذي يتناسب مع مكانة مصر".
وأشار إلى أن الوزارة وجميع الجهات المختصة في اجتماعات مستمرة للوصول إلى الحل والشكل الأمثليْن، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.
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