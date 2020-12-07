ماكرون: زيارة السيسي لفرنسا دليل على العلاقة القوية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (أ ش أ):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا دليل على العلاقة القوية بين البلدين.
وأضاف ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم /الاثنين/ في قصر الاليزيه مع الرئيس السيسي - أن هذه الزيارة هي شهادة لهذه العلاقة القوية بين فرنسا ومصر، مشيرًا إلى استقبال الرئيس السيسي له في يناير 2019 في القاهرة، حيث تم الاتفاق على المقابلة مجددا في باريس، وبعدها جرت اتصالات للبحث في الكثير من القضايا الدولية، وتم التطرق إلى الملف الليبي منذ عدة أشهر.
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