شبانة: مجلس الصحفيين حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه منذ اللحظة الأولى كانت الهيئة الوطنية للصحافة حريصة على التواجد وترشيح المعينين بمجلس الشيوخ، بل تم دعمنا من قبل الهيئات الثلاثة منذ أول يوم.

وأشار شبانة، في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم المعينين بمجلس الشيوخ، إلى أن مجلس النقابة حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة ولم يعترض المجلس علي التعديلات التي أرسلناها. ​