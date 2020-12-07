محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه منذ اللحظة الأولى كانت الهيئة الوطنية للصحافة حريصة على التواجد وترشيح المعينين بمجلس الشيوخ، بل تم دعمنا من قبل الهيئات الثلاثة منذ أول يوم.
وأشار شبانة، في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم المعينين بمجلس الشيوخ، إلى أن مجلس النقابة حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة ولم يعترض المجلس علي التعديلات التي أرسلناها.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانة: مجلس الصحفيين حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.