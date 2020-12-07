بعد قرارات النيابة بحبسهم.. ترحيل السويركي وصفوان والأزهري لـ"طرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أكدت مصادر أمنية وقانونية أنه تم ترحيل رجل الأعمال صفوان ثابت، وسيد السويركي مالك محال "التوحيد والنور"، ووزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري - إلى سجن طرة، بعد قرارات النيابة حبسهم على ذمة تحقيقات بشأن الانضمام لجماعة الإخوان ودعم تنظيم إرهابي.

وقررت النيابة، أمس، حبس خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وحملت القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها أيضًا سيد رجب السويركي، مالك محلات "التوحيد والنور"، بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وألقي القبض على "السويركي"، مالك محلات التوحيد والنور، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، وصدر قرار بحبسه، كما صدر قرار من جهات التحقيق بحبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.