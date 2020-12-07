للنطق بالحكم.. النقض تؤجل نظر طعن المتهمين في "أحداث شغب عابدين" لـ 5 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:

قررت محكمة النقض، حجز الحكم في طعن 105 متهمين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم لجلسة 5 أبريل.

وأخلت محكمة النقض فى جلسة 20 يناير، سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 متهمين عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما أسندت النيابة للمتهمين أيضًا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.