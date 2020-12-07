شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : أمطار خفيفة وطقس دافئ شمالاً الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية – مطروح – السلوم - دمياط -بورسعيد – العريش – رفح ) .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً )على بعض المناطق من ( بني سويف – الفيوم - المنيا ) .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية ، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 23- 13 " ، الإسكندرية " 22 – 13 " ، قنا " 28 - 11 " ، الأقصر " 30– 11 " ، أسوان " 31– 11 " .

وقال دكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تعرضت لرياح جنوبية غربية يصاحبها هبات على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا مثيرة للأتربة وتتسبب في ارتفاع مؤقت قادم فى الحرارة الأيام المقبلة .

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم تحديث لحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 7 ديسمبر وجاء فيه :

نظراً للتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف ونظراً لوجود سحب قادمة من غرب البلاد ومع تغير اتجاه الرياح، هناك بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية كالآتى:

أمطار خفيفة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية).

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم – بني سويف – المنيا).

رياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري .