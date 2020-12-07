وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بشبرا وبنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات ان الوزارة وهيئة البريد وفرت كل سبل الراحة والإجراءات الإحترازية لإستقبال المواطنين المستحقين للدفعة الثانية من المنحة الرثاسية للعمالة غير المنتظمة مشيرا انه تم التشديد علي العاملين بمكاتب البريد باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة الصرف دون تكدس واتخاذ الحيطة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا

جاء ذلك خلال جولة الوزير"اليوم " لمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حيث زارا مكتبي بريد شبرا اليمة وبنها الجديدة لمتابعة الصرف

وإطمأن الوزير علي انتظام عمليات الصرف وإتخاذ إجراءات التعقيم و وتنظيم المترددين وإرتداء الكمامات سواء لمقدمي الخدمة او المتلقين

وقال الوزير للعاملين في مكتب بريد بنها " شدوا حيلكم يارجاله المطلوب تقديم خدمة متميزة " مستفسرا من المواطنين المتواجديدن عن وجود اي مشاكل وعقبات تواجههم مؤكدا ان هناك تنسيق بين الوزارة والمحافظة لإتمام المرحلة الثانية للصرف علي اكمل وجه

أكد الوزير خلال الزيارة انه عمليات الصرف حتي الان منتظمة ولم يشهد زحامًا والأعداد قليلة أشاد الوزير بإنتظام عمليات الصرف بالقليوبية والمظهر الحضاري للمواطنين المستحقين حيث تم تنظيمهم ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووضع الكراسي لهم على مسافات في انتظار الصرف في مشهد يدل على التحضر والالتزام

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انه يتابع علي مدار الساعة الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن المحافظة والتى بدأت منذ أمس وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وناشد المحافظ المواطنين العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع آرجاء المحافظة.

أكد المحافظ انه وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها إرتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية