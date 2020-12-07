شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم :بدء إتفاقية التجارة الحرة وإعداد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا أهم قرارات القمة الأفريقية الإفتراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أن أهم نتائج قمة الإتحاد الأفريقي الإستثنائية ١٣ الإفتراضية في جنوب أفريقيا صدور إعلان جوهانسبرج حول بدء التجارة بموجب الإتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إعتبا ًرا من 1 يناير 2021 على أساس قواعد المنشأ المتفق عليها، موضحة ان الإعلان طالب بتفعيل جميع وحدات المرصد الأفريقي للتجارة من أجل تعزيز سرعة توافر المعلومات التجارية والخدمات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة في سوق التجارة في السلع والخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ،وبتفعيل الآلية الإلكترونية لرصد الحواجز غير الجمركية والإبلاغ، وهنأ الإعلان البلدان الثمانية عشر (18) التالية (7 دول بالإضافة إلى أعضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي) التي قدمت جداول إمتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الإستوائية، إسواتيني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي؛ موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا، وهنئ كذلك البلدان الإثني عشر التي قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب أفريقيا وزامبيا، وأجاز قرار وزراء التجارة الأفريقيين بضرورة إستكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والإمتيازات التعريفية والإلتزامات المحددة بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021 ،وأشار الإعلان أنه لم يكن من الممكن إستكمال مفاوضات المرحلة الثانية بحلول الموعد النهائي المتفق عليه في ديسمبر 2020 بسبب إستمرار تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد، وأجاز الإعلان قرار وزراء التجارة الأفريقيين بإنهاء المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والمرحلة الثالثة بحلول 31 ديسمبر 2021 .

وقالت السفيرة نميرة نجم في تصريحات صحفية أمس أن الإعلان هنأ الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية ليرتفع بذلك عدد الدول الأطراف إلى ثلاث وثلاثين (33)دولة، وجدد الالتزام بسد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا في غضون عقد من الزمن بالتعاون مع مجلس الأعمال الأفريقي ومبادرة المناصرين الأفاريقيين وأصحاب المصلحة الآخرين ،والتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء.

وأضافت السفيرة نجم «أن الإعلان طلب من المؤسسات المالية الأفريقية أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بتعبئة الموارد وتقديم الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء في تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لمقررًات القمة بشأن بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريق قالت نجم أن القمة قررت أن العروض والجداول التعريفية المقدمة من قبل الدول الأطراف ينبغي تنفيذها بصورة مؤقتة فور موافقة وزراء الإتحاد الأفريقي للتجارة، ريثما يعتمده المؤتمر في دورته العادية التالية ،وينبغي أن تحدد جدولا زمنيا للتخفيضات التعريفية يتوافق مع الجدول الزمني السنوي لتخفيض التعريفات من أجل فرض رسوم صفرية على 90% من بنود التعريفات إلى جانب الأطر الزمنية المحددة في الإجراءات، ويخضع للمعاملة بالمثل شريطة إلغاء التعريفات بحلول نهاية فترة الخفض التدريجي المحددة بموجب الطرائق المعتمدة، وأوعز المؤتمر مجلس الوزراء وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والسلطات الجمركية إلى التعجيل بتنفيذ العمليات والإجراءات والصكوك الجمركية اللازمة لتفعيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إعتبارا من 1 يناير 2021 .

وأشارت السفيرة نميرة نجم إلى أن تبادل الإمتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشرو ًطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية بما يتماشى مع الطرائق المتفق عليها، وأجاز المؤتمر الإعلان حول مخاطر تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول الخاصة بالإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد على النحو الذي إعتمده وزراء الإتحاد الأفريقي للتجارة ،ورحبت القمة بإنشاء مجلس الأعمال الأفريقي باعتباره جزءا من منظومة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويهنئ المكتب التنفيذي المؤقت بقيادة الدكتورة أماني عصفور.

وحول مشروع إعلان جوهانسبرج حول إسكات البنادق في أفريقيا«إسكات البنادق في أفريقيا: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا في القمة الإستثنائية ١٤، أكدت نجم أن مؤتمر القمة أوضح أن أفريقيا لاتزال تواجه تحديات متعددة ومعقدة ولاسيما الثغرات الموجودة في الإدارة، والإرهاب والتطرف العنيف، وإندفاع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة، والتدفق غير المشروع للأسلحة، والفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والحيلولة دون إستفادة المواطنين من عوائد الموارد الطبيعية، والتدخلات السياسية والعسكرية الخارجية، وتفشي الأوبئة والجوائح، والتغيرات المناخية، وبطء وتيرة التصديق

على صكوك الاتحاد الأفريقي، من جملة أمور أخرى. ولاتزال هذه التحديات تعيق الجهود الرامية إلى التعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.

وأشار المؤتمر إلى الحاجة لمضاعفة الجهود من أجل التحكم بالتدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى أفريقيا والحد منها، بما في ذلك من خلال الإحتفال بشهر العفو الأفريقي في سبتمبر من كل سنة بشكل أكثر فعالية بغية التعجيل بتجميع مثل هذه الأسلحة والتخلص منها والإتفاق على التصدي لتدفقات وحركات الأسلحة غير المشروعة والحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة إلى أفريقيا، وتكليف مجلس السلم والأمن بوضع آلية لتسمية وفضح الجهات الفاعلة والكيانات الأجنبية التي ترعى تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى القارة.

وأوضحت نجم أن إعلان المؤتمر طالب ببذل الجهود وتخصيص الموارد الضرورية لمنع وهزيمة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في القارة وجدد إلتزامه في هذا الصدد، بتزويد القوة الأفريقية الجاهزة بالموارد والمعدات لدعم جهود أفريقيا للقضاء على آفة الإرهاب، وإتخاذ إجراءات قوية، عملا بأحكام القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والأمن والسياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من أجل تخليص القارة من تهديد التدخلات السياسية والعسكرية الأجنبية في الشؤون الأفريقية، بما في ذلك التدخلات المتعلقة برعاية الجماعات الإرهابية المسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة .

و أفادت السفيرة أن إعلان المؤتمر حث جميع الدول الأعضاء على التصديق على ميثاق لومي بشأن الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا إلى جانب ملاحقه المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا وإتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته وإتفاقية الإتحاد الأفريقي للتعاون العابر للحدود وذلك من أجل تعزيز جهود المنظمة لمنع النزاعات وإنهائها.

وأضافت المستشار القانوني للإتحاد على تأكيد القمة مجددا في إعلان جوهانسبرج على إلتزامها القوي بإزالة جميع مخلفات الإستعمار في أفريقيا والإحتلال غير المشروع لأرخبيل شاغوس التابع لموريشيوس وجزيرة مايوت القمرية والجزر الملغاشية المشهورة وهي خوان دي نوفا ويوروبا وباساس دا إنديا ،والتصدي لمحنة اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين والمجموعات المستضعفة الأخرى في أفريقيا كليا وإلتزامه لهذا الغرض، بالقضاء على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وضمان حمايتهم من خلال التنفيذ الكامل للصكوك الإقليمية والدولية.

وأشارت السفيرة إلى إعلان المؤتمر في سياق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، تمديد تنفيذ خارطة الطريق الرئيسة للاتحاد الأفريقي بشأن الخطوات العملية لإسكات البنادق لمدة عشر (10) سنوات (2021-2030) وإستعراضها كل سنتين وقراره كذلك تمديد الإحتفال بشهر العفو الأفريقي في سبتمبر من كل سنة لمدّة عشر (10) سنوات (2021-2030) .

وقالت السفيرة أن من أهم مقررات القمة الأفريقية في الدورة الإستثنائية الإفتراضية ١٤ لإسكات البنادق في جوهانسبرج قرار القمة أن يضمن مجلس السلم والأمن، بدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكماء، الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والأمن وأطر السياسة الأخرى ذات الصلة، عند الاستجابة في الوقت المناسب للأزمات التي تلوح في الأفق في القارة لتفادي تصعيدها لتصبح نزاعات عنيفة، وفي هذا الصدد، يكلّف مجلس السلم والأمن بكشف وفضح الفاعلين الذين ينكرون الأزمات الناشئة، كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق وإستكمال عملية إنشاء منصة/ إطار للتعاون بين مجلس السلم والأمن والدول الأعضاء في الأوضاع التي تلوح فيها الأزمات في الأفق، قرار القمة أن ينشئ مجلس السلم والأمن، بالتعاون مع أجهزة صنع السياسة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية للسلم والأمن، وعلى أساس كل حالة، آليات تحقيق عندما تبرز معلومات عن بلد مصدر أو عبور أو مقصد وأية معلومات حول ميسري التنقل والدفع وحول تخزين وإستعمال الأسلحة غير المشروعة التي تصل إلى أفريقيا، وقرار الإستخدام الكامل للمنظومة الأفريقية للسلم والأمن والمنظومة الأفريقية للحكم وآليات التعاون الأخرى في مكافحة الإرهاب وتصاعد عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك القوة الأفريقية الجاهزة والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث الخاصة بالإرهاب وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، في الجزائر العاصمة، الجزائر، وعملية نواكشوط وجيبوتي؛ ولجنة أجهزة المخابرات والأمن في أفريقيا (السيسا). وفي هذا الصدد، يطلب من مفوضية الإتحاد الأفريقي إعداد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا من أجل توطيد التنسيق وتعزيز الإجراءات في مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية ،وفي هذا الصدد، قررت القمة أنه يجب على المفوضية أن تتخذ الخطوات الضرورية لتفعيل صندوق الإتحاد الأفريقي الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، وقرار القمة بذل جهود جماعية لمواجهة التهديدات التي تشكلها التدخلات الأجنبية في الشؤون الأفريقية المتعلقة بالسلم والأمن، ووجود القواعد العسكرية الأجنبية في القارة، وفي هذا الصدد، أكدت المستشار القانوني للإتحاد أن مؤتمر القمة حث الدول الأعضاء التي تعتزم إستضافة قواعد عسكرية أجنبية، على إجراء مشاورات مسبقة مع مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية والبلدان المجاورة ومفوضية الإتحاد الأفريقي لضمان أن القواعد العسكرية الأجنبية تخدم مصالح وأهداف الاتحاد، بما يتماشى مع السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن وميثاق عدم الاعتداء للإتحاد الأفريقي.

وأشارت نجم إلى قرار القمة بتكليف مجلس السلم والأمن بوضع آلية لكشف وفضح العناصر الفاعلة والكيانات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي إلى جانب أولئك الذين يرعون تدفق الأسلحة غير المشروعة ويقدمون الدعم العسكري المستتر للجماعات المسلحة في القارة، وبالتالي يعيقون جهود الإتحاد الأفريقي لمنع وتسوية النزاعات.