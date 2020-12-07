شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى وفد جمعية حرف أهل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، وفد جمعية حرف أهل مصر بحضور الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الخيرية، وذلك لمناقشة تنفيذ مبادرة رزقك في بيتك بالتعاون بين جمعية حرف أهل مصر والمحافظة .

واستمع محافظ بورسعيد إلى عدد من المقترحات حول المبادرة والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تعليم الحرف المهنية المختلفة للمرأة بما يساهم في خلق فرص عمل متنوعة والعمل من المنزل، وتحقيق مصدر دخل إضافى للمرأة وتخفيفء العبء على الأسرة .

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدنى والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطن وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور والتى تقدم العديد من الأنشطة بالتعاون مع المحافظة، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم لجمعية حرف أهل مصر بما يضمن تحقيق مستوى أفضل للمواطنين بالمحافظة .