شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا: توصيل وصلات منزلية لـ 33 ألف مواطن بعد تجديد 2810 ماسورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، أنه تم احلال وتجديد 2810 من المواسير، لتوصيل 514، وصلة منزلية استفاد منها، 33 الف مواطن وأضاف ان الاعمال تم تنفيذها بقرية بدهل وتم احلال وتجديد 1245 متر مواسير وعدد 214 وصلة منزلية لعدد 15000 مستفيد بقرية بدهل كما تم احلال وتجديد 1565 متر مواسير وعدد 300 وصلة منزلية لعدد 18000 مستفيد بقرية دشطوط وتم اعداد تقرير بالاعمال وارسالة للدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف

واضاف «ناصر» ان مجلس المدينة قام برفع القمامة والمخلفات الصلبة وجمع القمامة من المنازل بالمدينة والقرى وقمنا باعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية بجليدر الوحدة المحلية ورفع الاشغالات بالطريق العام وللسيولة المرورية ومتابعة اعمال صيانة اعمدة الانارة ونظافة الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية بالمدينة وجمع القمامة من المنازل ورفع القمامة من الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط مجمع المدار وتوريد 90 طن لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي مشيرا إلى انه تم تمهيد طريق مازوره الرئيسي ورفع عدد 25 حالة اشغال طريق وتمهيد مداخل القرية وطريق مازوره المؤدي إلى الشيخ عابد والغير مرصوفةوفي مجال صيانة اعمدة انارة تم عمل الصيانة اللازمة للكشافات بمداخل المدينة والقرى وكذلك الشوارع بدائرة مركز ومدينة سمسطا حيث تم صيانة 255 كشاف وتركيب 65لمبة موفرة .