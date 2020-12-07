شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الأول من حملة تنظيم الأسرة في 3 مراكز بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور، وكيل المديرية، ومدير إدارة تنظيم الأسرة.

يستمر الأسبوع الأول للحملة حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، كما تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق، وإدفو غرب، وأسوان، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.