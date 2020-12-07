شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية بدون إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، لموقع العقار الكائن بـ٣٨ شارع مسجد العطارين وسط الإسكندرية؛ وبحضور مدير إدارة التنظيم، مدير المتابعة؛ ومدير إدارة إشغال الطريق، وتم إخلاء أسرة بالدور الأول بمعرفة الشرطة في استجابة عاجلة وسريعة للبلاغ الوارد من غرفة عمليات الحي بسقوط جزء من واجهة العقار.

واتضح بالمعاينة سقوط جزء من واجهة الدور الرابع، بدون حدوث إصابات، والعقار عبارة عن دور أرضي و5 أدوار علوية، وبالكشف تبين أن العقار حاصل على عدة قرارات ترميم، آخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ لم يتم تنفيذه بمعرفة المالك، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم التنفيذ رقم ٢٠١٧/٨/٢ على ٢٠١٧/ ٨/٢٩، يوصي بالكشف على الأسقف وترميمها، وتغيير الأجزاء التالفة منها، مع ترميم الحوائط والسلم وإصلاح الصرف وترميم العقار ترميمًا شاملا تحت إشراف هندسي متخصص.

وجاري المتابعة حاليًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور جميع المسؤولين بالحي والعمل مستمر.

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية بدون إصابات

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية بدون إصابات

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية بدون إصابات