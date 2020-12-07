شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تُكرم فريق العلاج الحر لضبط المنظومة الصحية خلال مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية، والإداريات الصحية.

وقال وكيل الوزارة إن فريق العلاج الحر بذل جهود في متابعة وضبط المنظومة الصحية داخل المنشآت الصحية الخاصة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وكان له تواجد كبير أثناء فترة كورونا.

وتابع وكيل الوزارة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، كما كشف العديد من المخلفات التي تم تداركها وإصلاحها داخل المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية.

حضر التكريم الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر، والدكتور محمد عبدالقادر، مدير إدارة التدريب.