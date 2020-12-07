تعرف على تأخيرات قطارات اليوم: «القاهرة - الإسكندرية» 50 دقيقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة القومية للسكك حديد مصر، عن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠. وبلغ متوسط التأخيرات 4 ساعات و20 دقيقة في 5 خطوط رئيسية، وجاء متوسط تأخيرات خط القاهرة الإسكندرية بـ 50 دقيقة.

وأشار بيان الهيئة أن التأخيرات بسبب أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، فيما جاء متوسط التأخيرات على الخطوط على النحو التالي.. أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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