شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة ترحيب من الجالية المصرية بفرنسا بالرئيس السيسى أمام قصر "الإنفاليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجالية المصرية في فرنسا، وقفاتها الترحيبية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى باريس.

وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الإثنين، إلي قصر "الإنفاليد" الوطني بباريس للقاء "فلورانس بارلي"، وزيرة الدفاع الفرنسية، اصطف المصريون رافعين العلم المصرى ومرددين الهتافات الوطنية.

وكان المئات من أبناء الجالية المصرية فى باريس، قد نظموا ليل أمس وقفة ترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، في زيارته لباريس.

ورفع أبناء الجالية المصرية في فرنسا الأعلام المصرية، خلال الوقفة التي تم تنظيمها في ميدان "الما مارسو" بالقرب من قصر الإليزيه؛ كما رددوا الأغاني الوطنية، وشعارات "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسي".