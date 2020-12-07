شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على لجنة عمر بن الخطاب بالأميرية بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة عمر بن الخطاب بالأميرية، إقبال من قبل الناخبين، وخاصة كبار السن، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتى تجرى فى 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15 مايو والتبين ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة ، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.