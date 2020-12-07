شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط عقب الإدلاء بصوتها فى مصر الجديدة: المشاركة واجب على كل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حرصها، اليوم الإثنين، على الإدلاء بصوتها فى جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وذلك بلجان مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، برئاسة المستشارة نفرت شهاب.

وأكدت وزيرة التخطيط، فى تصريحات لها عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة بالانتخابات واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن، مناشدة المواطنين بالنزول والمشاركة واختيار المرشح الذى يعبر عن طموحاتهم، موضحة أنه بانتهاء انتخابات مجلس النواب تكتمل الحياة النيابية

ويُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (1)



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (2)



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (3)