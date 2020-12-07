شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تتعاقد مع مكتب استشارى أسبانى لمتابعة تطوير خط المترو الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق إنهاء إجراءات التعاقد مع مكتب استشارى أسبانى للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على أعمال تأهيل الخط الأول للمترو وإعداد مستندات الطرح على الشركات المنفذة لأعمال التطوير، وأضافت المصادر لليوم السابع أن المكتب الاستشارى الاسبانى سيقدم الدعم الفنى فى أعمال إعداد مستندات الطرح والترسية على الشركات التى ستقوم بأعمال تطوير وتحديث البنية الأساسية للخط الأول.



وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، على أن يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.